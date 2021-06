Morte Dominissini, le condoglianze della formazione degli ex granata "Reggiana for Ever"

vedi letture

In serata è arrivata la notizia della scomparsa di Loris Domissini, ex calciatore della Reggiana con oltre 146 presenze all’attivo fra il 1986 e il 1993 ed ex allenatore dell’Udinese per le complicanze dovute al Covid-19.

Il lutto ha colpito in particolare il mondo che ruota attorno alla Regia dal quale arriva anche il messaggio di condoglianze della squadra degli ex granata “Reggiana for Ever” capitanata da Dario Morello che si stringe con tutti i suoi effettivi attorno alla famiglia Dominissini per la scomparsa di Loris.