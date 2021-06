Mondo del calcio in lutto: muore a 59 anni Loris Dominissini. Aveva contratto il Covid

vedi letture

Il mondo del calcio è in lutto: se n'è andato a soli 59 anni Loris Dominissini. Ex giocatore ed ex allenatore dell'Udinese, passato alla storia per quella indimenticabile doppia promozione da tecnico del Como (Serie C-Serie A), Dominissini è venuto a mancare all'ospedale di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, a causa di gravi complicazioni legate al Covid.