Muriel è inarrestabile, 14 gol e 5 assist: una partecipazione ai gol dell'Atalanta ogni 42 minuti

Atalanta in vantaggio a Marassi contro la Samp dopo i primi 45 minuti i gioco, col gol nato sull'asse Muriel-Malinovskyi. E per il colombiano - autore dell'assist - i numeri continuano a crescere. Alla fine del 1° tempo contro la Sampdoria - riporta Opta - Muriel ha segnato 14 gol e fornito cinque assist in campionato - una partecipazione ogni 42 minuti, la miglior media tra i giocatori dei maggiori 5 campionati europei rimasti in campo 70+ minuti nel 20/21. Inarrestabile.

