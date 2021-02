Napoli-Benevento, i convocati di Gattuso: tornano Hysaj, Demme e Ospina

Il Napoli ha reso noti i convocati per la gara contro il Benevento, in programma alle ore 18 allo Stadio Maradona. Tornano Hysaj, Demme e Ospina. Aggregati 4 Primavera e non 6 come in Europa League (si tratta di Cioffi, Zedadka, D'Agostino e Labriola). Di seguito la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko:

Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).