Oddo sulla corsa Champions: "Giochi aperti. La Lazio riavrà i gol di Immobile per la volata"

Massimo Oddo, ex difensore della Lazio e ora allenatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della corsa Champions che coinvolge anche la squadra di Simone Inzaghi: "I giochi sono ancora aperti, viste le 9 partite che deve giocare ancora la Lazio, ma è vero che in un momento come questo, anche un punto di vantaggio pesa molto. L'attuale quarto posto dell'Atalanta vuole dire molto. La vittoria last minute contro il Verona ha dato una botta d'orgoglio alla squadra e la consapevolezza di avere le carte in regola per centrare l'obiettivo. Presto Inzaghi riavrà a disposizione i gol di Immobile. Gli scontri diretti contro Napoli e Milan saranno fondamentali".