Papin: "Maignan sembra Donnarumma. Giroud? Non mi spiego perchè giochi poco"

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, intervenuto in diretta sul canale Twitch del club rossonero ha parlato di due connazionali che potrebbero vestire la maglia del Milan, il portiere Mike Maignan, già annunciato da più di un mese, e l'attaccante Olivieri Giroud: "Maignan è uno dei migliori portieri che abbiamo in Francia, se il Lille è diventato campione è anche merito suo. Fa cose grandi, un po’ come Donnarumma. Si somigliano, è un portiere fantastico. Giroud? Olivier è un amico, per me è un giocatore importantissimo. Lui fa sempre gol, quando è in Nazionale fa gol, al Chelsea fa gol, in Champions è capace di fare 4 gol in una partita. Ma gioca poco, non me lo spiego. Quando hai un giocatore come Giroud non puoi lasciarlo in panchina”.