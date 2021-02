Parma, Iacoponi e Pezzella tornano in gruppo. Inglese continua col lavoro a parte

vedi letture

Simone Iacoponi e Giuseppe Pezzella hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Maxime Busi, Andreas Cornelius, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti. Questa la situazione in infermeria per quanto riguarda il Parma, in base all'allenamento di oggi. Buone notizie dunque per Roberto D'Aversa che recupera due elementi importanti per la difesa, con Iacoponi e Pezzella che saranno regolarmente a disposizione per il match di lunedì prossimo contro l'Hellas Verona.