Primavera Goleador Best Awards, giovedì su Sportitalia

Milano, 14 giugno 2021 - Sportitalia, in collaborazione con Goleador, organizza giovedì 17 giugno alle ore 19.00 il Primavera Goleador Best Awards, la cerimonia di consegna degli oscar della stagione 2020-21 del Campionato Primavera 1 Tim che l’emittente diretta da Michele Criscitiello trasmette in diretta ed esclusiva.

L’evento si terrà presso gli studi di Milano di Sportitalia e sarà condotto da Giada Giacalone e Gabriele Schiavi con la partecipazione dei giocatori e dei dirigenti delle squadre del campionato Primavera 1Tim. La serata sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre (canale 560 in HD) e raggiungibile anche sulla App Sportitalia.

Verrà premiata la Top 11 della stagione con i migliori giocatori che andranno a formare la squadra dell’anno. Verranno inoltre premiati il miglior allenatore dell’anno e il miglior responsabile del settore giovanile. Il tutto impreziosito dal premio Miglior Gol Goleador scelto direttamente dai tifosi durante l’anno votando sui profili social di Sportitalia, grazie all’iniziativa Goleador che ha contraddistinto ogni turno di campionato su Sportitalia con la top5 dei gol più belli. Nella serata verrà eletto il gol più bello tra tutti quelli votati.

Premio Top 11 (4-3-3)

Portiere: Stankovic (Inter)

Difensori: Angileri (Sampdoria), Michelis (Milan), Saccani (Sassuolo) e Ghislandi (Atalanta)

Centrocampisti: Baldanzi (Empoli), Miretti (Juventus) e Milanese (Roma)

Attaccanti: Da Graca (Juventus), Satriano (Inter) e Contini (Cagliari)

Premio Miglior allenatore

Giuseppe Scurto (Spal)

Premio miglior Responsabile del Settore Giovanile

Francesco Palmieri (Sassuolo)

Premio Goleador

Michael Brentan (Sampdoria)