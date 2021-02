Ravanelli: "Juve, contro la Roma servirà una grandissima partita per i tre punti"

vedi letture

Ospite di JuventusTV, Fabrizio Ravanelli dice la sua sulla partita che vedrà tra poco i bianconeri in campo contro la Roma: “I giallorossi meritano il posto dove si trovano, hanno fatto un grande campionato nonostante alcune difficoltà come visto con Dzeko. Ha costruito la sua classifica tramite il gioco, mi piace: per prendere tre punti servirà una grandissima partita della Juve, con tanta bravura sulle marcature preventive perché loro in ripartenza sono molto forti, soprattutto sulle fasce”