Ravanelli su Chiesa: "Quando non abbassa la testa e gioca con i compagni, è devastante"

Fabrizio Ravanelli ha parlato a Radio Sportiva della Juventus, rientrata nella corsa Scudetto grazie alla vittoria per 3-1 conquistata a San Siro contro la capolista Milan: "La Juve va rivista, anche con la Fiorentina ha avuto un approccio sbagliato, deve dare continuità e serve il salto di maturità di giocatori come Bentancur. In certi momenti è mancato un po' lo zoccolo duro, gente che in allenamento e in partita ti fa pensare che ogni gara è una finale. È mancata la mentalità, deve ritrovare il DNA", riporta TuttoJuve.

La prova di Chiesa: "Ha qualità, un gran tiro, è veloce e salta l'avversario. Può ricoprire più ruoli: il suo difetto finora è stato di abbassare la testa e andare contro un muro, invece mercoledì è andato in profondità e ha fatto gol. Deve imparare a giocare con i compagni: se si metterà a disposizione con umiltà, potrà diventare devastante, ha la potenzialità per diventare uno dei migliori giocatori europei nel suo ruolo"..

Rinforzo in attacco: "Io prenderei Giroud, è un giocatore importantissimo che sa difendere la palla, fa salire la squadra, veloce in area di rigore, forte di testa. Credo sia giocatore importante per l'economia della squadra, ma se ci fosse la possibilità mi riprenderei Mandzukic".

Lotta Scudetto: "Questo è un campionato strano, ci sono tante pretendenti. Anche la Roma e l'Atalanta, che ha una gara in meno e potrebbe andare a meno 6 dalla vetta. Corre tantissimo, ha grande entusiasmo".