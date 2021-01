RBN - Rinaudo: "Juve ridimensionata rispetto alle scorse stagioni. L'Inter aveva più fame"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto l'ex calciatore di Juventus e Napoli Leandro Rinaudo in vista della Supercoppa italiana di domani: "Sicuramente le ultime due partite danno entusiasmo al Napoli, mentre per la Juve è il contrario, ma le grandi squadre quando fanno un passo falso preferiscono tornare in campo e riscattarsi subito. Sicuramente contro l'Inter non è stato un bel risultato per i bianconeri. Io credo che la Juve quest'anno abbia cambiato modo di programmare, di porsi degli obiettivi. Quest'anno io credo che si sia un pochino ridimensionata, la Juve non è più quella di due anni fa. I cicli finiscono come ha detto Chiellini. In tutto questo l'inter si è rinforzata, il Napoli gioca molto bene e quindi è tutto più difficile per i bianconeri".

Sulle parole di Chiellini: "È un ragazzo intelligente, secondo me avrà un futuro importante a livello dirigenziale. È stato molto onesto e rispettoso dei tifosi, secondo me nel calcio tutto ha un inizio e una fine, è finito il ciclo dell'Inter sia con Mancini che con Mourinho, c'è stato il ciclo della Juventus da dieci anni. Sicuramente si è in un momento di ricostruzione in cui si sta facendo un po' di fatica. Le cose possono cambiare come succede anche nella vita".

Sulla gara contro l'Inter: "Ho visto una Juve che non aveva quella ferocia calcistica che potesse mettere in difficoltà l'Inter. L'Inter arrivava prima su ogni pallone, aveva più fame e aveva l'atteggiamento giusto che è quello che fa la differenza".

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.