Rizzitelli su Ajax-Roma: "Tutti gli occhi puntati sui giallorossi. Spero zittiscano i critici"

Ruggiero Rizzitelli, ex centravanti giallorosso, ospite di Roma Radio ha parlato della sfida contro l’Ajax di questa sera in Europa League: “Oggi la Roma debba mettere da parte i risultati in campionato, che portano solo negatività e paura, concentrandosi su una gara importantissima come questo quarto di finale. Avrà tutti gli occhi puntati perché è l’unica italiana ancora in gara e voglio vedere una squadra orgogliosa che voglia zittire le critiche e andare avanti in Europa. - continua Rizzitelli - Abbiamo bisogno di questa qualificazione visto che in campionato è difficile riuscire a rientrare fra le prime quattro. Bisogna credere di poter arrivare fino in fondo alla competizione".