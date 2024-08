Roma, esultanza social per Dybala. L'argentino stamattina è a Trigoria

Applausi per il rifiuto all'Al-Qadsiah anche dalla politica

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Il giorno dopo, per Paulo Dybala, è più dolce che mai. Il calciatore della Roma, dopo il clamoroso dietrofront con cui ha deciso di non accettare la faraonica offerta degli arabi dell'Al-Qadsiah, è tornato subito in campo a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della gara contro l'Empoli, mentre sui social non si ferma l'ondata di entusiasmo e affetto seguita all'annuncio della sua decisione.

Fuori dai cancelli del centro sportivo giallorosso diversi tifosi ad attendere lui, come tutta la squadra, per ringraziarlo ancora, dopo che un altro gruppo di supporter era andato fin sotto l'abitazione romana del calciatore per far sentire la propria vicinanza. Una scelta, quella di Dybala, che dopo il compagno di squadra Paredes e tanti altri tifosi vip sui social, ha trovato il plauso anche di Matteo Salvini che, in un post, ha lodato la decisione della Joya con un emblematico "Applausi a Dybala".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giuseppe Conte, leader del M5S, che dopo aver premesso la sua fede romanista ha sottolineato come il fatto che "un giocatore professionista ormai trentunenne rifiuti una cifra monstre per rimanere e lottare con la squadra e la città che lo hanno accolto a braccia aperte è una bella pagina di sport. Paulo Dybala: chapeau". (ANSA).