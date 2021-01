Roma, l'ex presidente Pallotta vicino a De Sanctis: "Invio amore e preghiere"

L'ex presidente della Roma, James Pallotta ha espresso la sua vicinanza a Morgan De Sanctis tramite un tweet: "Invio amore e preghiere a Morgan De Sanctis dopo il grave incidente stradale di ieri sera. Ti auguro una completa e rapida guarigione Morgan".

Sending love and prayers to Morgan De Sanctis today after last night’s serious car accident. Wishing you a full and speedy recovery Morgan 🙏 pic.twitter.com/oa6kG5qFGH

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) January 6, 2021