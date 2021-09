Roma, nessuna lesione muscolare per Vina: da capire se rientrerà subito in Italia

Sospiro di sollievo per José Mourinho: gli esami a cui si è sottoposto Matias Vina in Uruguay non hanno evidenziato lesioni muscolari. Da capire cosa succederà adesso: l'Uruguay deve giocare contro la Bolivia questa notte, ma soprattutto contro l'Ecuador nella notte tra giovedì e venerdì. Qualora il terzino rimanesse con la sua nazionale, sarebbe in ogni caso improbabile una sua presenza contro il Sassuolo domenica 12 alle 20:45. A riportarlo è VoceGiallorossa.it.