Sampdoria, Colley si ferma per un problema muscolare. Il report del club da Bogliasco

vedi letture

Lunga riunione di video-analisi, esercitazione per lo sviluppo del possesso palla e partite a tema su campi di varie dimensioni. Questo il programma dell’allenamento mattutino svolto dalla Sampdoria sul campo di Bogliasco agli ordini di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico. Problema muscolare per Omar Colley - riporta la nota ufficiale del club - mentre Albin Ekdal ha sostenuto un programma specifico di scarico. Programma di recupero in piscina infine per Ernesto Torregrossa. Domani, venerdì, è in agenda una nuova seduta al mattino.