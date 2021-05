Sampdoria già in campo dopo il ko contro l'Inter. Il report odierno del club

Domenica sul campo per la Sampdoria, tornata subito ad allenarsi in vista del turno infrasettimanale che la vedrà impegnata mercoledì sera (ore 20.45) al “Ferraris” con lo Spezia. Dopo aver tenuto a rapporto la squadra sul campo 2 del “Mugnaini” - riporta la nota ufficiale del club - Claudio Ranieri e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con l’Inter, seduta completa tra attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto invece per tutti gli altri. Domani, lunedì, nuovo appuntamento mattutino.