Sconcerti sul CorSera: "Da tecnico a manager. Conte primo uomo azienda del calcio italiano"

Mario Sconcerti, nel corso del suo editoriale sulle pagine del Corriere della Sera, si concentra sulla figura di Antonio Conte che si è evoluta in questi anni. Secondo il giornalista Conte alla Juventus: "era l'uomo del campo e dello spogliatoio, aveva un compito: allenare la Juve. Era il dipendente più importante ma sempre un dipendente". Ora il suo ruolo all'Inter sembra essere cambiata: "In nerazzurro era stato preso perché diventasse lui la società. C'è stato un lungo momento due mesi fa in cui tra crisi economica e virus, Conte è rimasto solo quasi come un superbiste. Non è un caso che in quel momento l'Inter ha cominciato a vincere tutte le partite. E attraverso il campo Conte ha gestito la crisi generale. Un uomo molto diverso da quello di Agnelli 10 anni fa. Oggi Conte è il primo vero uomo azienda del calcio italiano. Un ruolo molto parlato, ma finora non esistito".