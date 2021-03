Serafini: "Ibrahimovic rinnoverà col Milan e poi vi resterà anche nei panni di dirigente"

Intervenuto ad Assist Perfetto, il giornalista molto vicino all'attualità rossonera Luca Serafini ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Rinnoverà. E vi dico di più: si fermerà poi anche al Milan come dirigente quando si sarà ritirato. Zlatan è in piena sintonia con l’allenatore e la società. Un aggettivo per descrivere Ibra? Assoluto! Lui e Pioli hanno fatto un grande lavoro sul Milan. Non è mai esistita una figura come Ibra così influente in una squadra", le sue parole tra oggi e domani di Ibra al Milan.