Ufficiale Si chiude la carriera di Massimo Volta: domenica giocherà la sua ultima partita

“Quella di domenica sarà l'ultima partita della straordinaria carriera di Massimo Volta, che farà il suo ingresso in campo nel finale della gara contro la Colognese per salutare il calcio! È stata una grandissima storia e siamo onorati di averne fatto parte”. Il Carpenedolo, club che milita in Eccellenza, ha annunciato così sui propri canali social l’addio al calcio giocato del difensore centrale classe ‘87 che nel 2022 ha deciso di chiudere un cerchio tornando a vestire la maglia rossonera del club in cui era cresciuto e da cui aveva spiccato il volo.

Dopo la stagione 2006/07 nell’allora C2 e la successiva in C1 con la maglia del Foligno, Volta approdò in Serie B per vestire le maglie di Vicenza prima e Cesena poi per poi approdare in massima serie con la Sampdoria dove resterà due stagioni. Dopo una parentesi di sei mesi al Levante in Spagna, il centrale tornò al Cesena dove conquisto nel 2013/14 la promozione in Serie B. La sua carriera proseguì con Perugia, tre stagioni in Serie B, Benevento, due stagioni in cadetteria e un’altra promozione in Serie A, e poi Pescara e Triestina prima di tornare appunto al Carpenedolo.

Per lui in totale sono 468 le presenze fra i professionisti, comprese otto nelle coppe europee con i blucerchiati, con 19 reti all’attivo.