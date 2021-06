Spagna, il milanista Brahim Diaz esulta sui social: "Esordio e gol, giornata molto speciale"

vedi letture

Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Milan nell'ultima stagione e vicino a tornare in rossonero anche per la prossima, si è così espresso su Twitter festeggiando il gol con cui ha aperto la sfida di questa sera tra Spagna e Lituania, prima per lui con la Nazionale Maggiore: "Giornata davvero speciale: esordio e gol. Molto felice per tutti! grazie mille per il vostro supporto".