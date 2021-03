'Speravo de morì prima', la recensione di Cassano: "Totti nella serie tv sembra Perin..."

vedi letture

Intervenuto sulla Bobo TV sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante Antonio Cassano fa anche una sua personale recensione sulla serie tv 'Speravo de morì prima', che affronta gli ultimi anni di carriera da calciatore di Francesco Totti: "L'attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin. Poi il Pupone non è così: lo hanno fatto passare come uno che parlava sempre, invece lui non parlava quasi mai. Quando gli allenatori nello spogliatoio chiedevano "il capitano deve dire qualcosa?" lui faceva cenno di no con la testa. Su Vito Scala invece non hanno indovinato proprio niente: lui è stato fondamentale, gli ha governato un impero. Parlava poco, ma Totti lo ascoltava", ha detto sulla bandiera della Roma.