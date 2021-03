Sportitalia, il programma del weekend di Coppa di Francia

E’ in arrivo un grande fine settimana di calcio internazionale su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre in in HD sul canale 560) con i sedicesimi di finale della Coppa di Francia di cui l’emittente diretta da Michele Criscitiello ha acquisito i diritti per la stagione 2020/2021.

Sono cinque le partite che verranno trasmesse su Sportitalia e SI Solo Calcio, visibili anche sulla APP Sportitalia. Tutte in diretta ed esclusiva, a disposizione gratuitamente degli appassionati.

Di seguito la programmazione Sportitalia per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia:

Lione-Sochaux – Sabato 6 marzo 2021 in diretta dalle ore 18,45 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Brest-PSG – Sabato 6 marzo 2021 in diretta dalle ore 21,10 su SI Solo Calcio

Telecronista Ivan Fusto

Ajaccio-Lille – Domenica 7 marzo 2021 in diretta dalle ore 18,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Canet-Olympique Marsiglia – Domenica 7 marzo 2021 in diretta dalle ore 21,00 su SI Solo Calcio

Telecronista Francesco Letizia

Nizza-Monaco – Lunedì 8 marzo 2021 in diretta dalle ore 21,00 su SI Solo Calcio

Telecronista Gabriele Schiavi