Stojanovic: "Non bisogna avere timore del Milan. La Stella Rossa è alla pari"

Stevan Stojanovic, ex-portiere storico della Stella Rossa, ha parlato della sfida di giovedì tra i serbi ed il Milan ai microfoni del canale telematico biancorosso: "Un pronostico? Non mi è mai piaciuto pronosticare il risultato, né l'esito della partita. Ma i giocatori che vestono la maglia della Stella Rossa devono essere consapevoli che il nostro club è alla pari del Milan. A volte abbiamo una squadra migliore, a volte peggiore, ma siamo come un club a livello di grandi europei. Sono sicuro che il Milan non ci sottovaluterà, perché ricordano bene che non è stato mai facile affrontarci nella storia. Sanno chi siamo e sicuramente usciranno con tutto il rispetto davanti alla squadra di Dejan Stanković. La paura? Non bisogna avere timore degli avversari. Loro faranno sempre del loro meglio. Un club con una tale reputazione è interessato a ogni competizione a cui partecipa".