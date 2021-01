Stramaccioni: "Pari che può avere ripercussioni sull'Inter, sorpreso dal Milan"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Andrea Stramaccioni ha commentato così Roma-Inter: ""La partita mi è piaciuta molto, perché non è stata scontata. All'avvio meglio i giallorossi, ma straordinari i primi 20 minuti nerazzurri della ripresa. Lo Scudetto non è un obiettivo della Roma, mentre l'Inter è costruita per quello e con l'esclusione dall'Europa questo è l'obiettivo che i tifosi si aspettano. Per l'Inter pareggiare una partita negli ultimi minuti può avere ripercussioni mentali, ti lascia con le teste chinate a fine partita. Sicuramente le prime scelte conservative le ha fatte anche Conte, togliendo Hakimi. Ha provato a conservare il 2-1. Non è mai piacevole commentare l'operato di un collega, perché spesso mi sono trovato dall'altra parte. Perisic? Continua ad essere un vorrei ma non posso in questa Inter. Nel modulo di Conte, Perisic non ha un abito cucito su misura. Non credo che ci sia stato un interista in Italia felice al fischio finale. Arrivato così il pareggio lascia amaro in bocca. L'Inter è la più attrezzata per vincere insieme alla Juventus, ma non può lasciare questi punti per strada. Il problema credo stia nella fase difensiva quando l'Inter deve soffrire. Manca solidità generale, anche dal punto di vista mentale"

Sul Milan, poi Stramaccioni ha aggiunto: "Sono sorpreso dal Milan, perché sta facendo qualcosa di straordinario. Le partite diventano facili, il segnale di Pioli di portare anche gli infortunati in panchina è da grande gruppo. Il Milan ha fatto un passo avanti con il mezzo passo falso dell'Inter", le sue parole riprese da FcInterNews.it.