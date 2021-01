Tardelli: "Pirlo deve sistemare difesa e centrocampo e aspettare Dybala"

vedi letture

Ospite de La Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha parlato così della vittoria della Juventus contro l'Udinese: "Per me manca un giocatore in mezzo al campo che detta i tempi come faceva Pirlo. Se va in difficoltà la difesa è perché anche il centrocampo è in difficoltà. E' una Juve che rischia molto, l'Udinese ha fatto una buona gara, Pirlo deve rivedere qualcosa in quella zona lì difesa e centrocampo, e deve aspettare Dybala".