tmw radio Allegra (Panini): "Dalle vecchie copertine ai gamers, cosi festeggiamo i 60 anni"

vedi letture

Sessant'anni e non sentirli. Nonostante il tempo che passa l'album dei calciatori targato Panini mantiene il suo fascino immutato tra le generazioni, coinvolgendo con egual trasporto e passione grandi e piccini anche in un momento storico delicato: "E' stato un avvicinamento complicato quello a questa collezione. Appena ne finiamo una iniziamo subito i ragionamenti per quella successiva, coinvolgendo clienti e facendo un brainstorming aziendale", ha spiegato Antonio Allegra, direttore del Mercato Italia della Panini, "Abbiamo concepito questa edizione in piena pandemia, realizzandola poi in autunno, con un clima pesante sullo sfondo che abbiamo però cercato di convertire in energia propositiva. Per questo abbiamo scelto un muro tricolore come sfondo per l'album, a rappresentare proprio la forza e la solidità nel nostro Paese che uscirà anche da questa situazione difficile. La speranza è che l'album calciatori possa portare gioia nelle famiglie e liberare la mente dalle preoccupazione anche solo per un secondo".

La sfida poi è sempre la stessa: coniugare la tradizione e l'innovazione proprio per unire vecchie e nuove generazioni

Innovare nella tradizione. Questo è il nostro obbiettivo e lo facciamo con nuove sezioni, con materiali diversi o altro. Manteniamo una componente fortemente nostalgica con lo speciale sulle 60 copertine del passato oppure con la scelta della rosa storica, un gioco che vuole far conoscere i grandi campioni del passato ai bambini di oggi. Troviamo nell'album anche contenuti molto attuali, come ad esempio la sezione sugli eSports e i gamers delle squadre di calcio.

E poi una celebrazione molto particolare

Oltre ai sessant'anni dell'album Panini, festeggiamo anche i quarant'anni della Nazionale cantanti. Abbiamo infatti deciso di dedicare una doppia pagina a questi protagonisti. Mettendo insieme la loro fama e la loro simpatia hanno creato un grande seguito soprattutto per scopi solidali. Enrico Ruggeri ci raccontava di come in questi anni hanno generato circa 100 milioni di euro di donazioni a scopo benefico. Quindi ci sono calciatori cantanti storici come Mogol, Morandi e lo stesso Ruggeri ma anche gli artisti di oggi, Shade, Rocco Hunt o Bugo. Insomma, il nuovo e il vecchio uniti insieme con le solite provocazioni che alimentano la magia delle nostre figurine.

Una magia che rimane immutata nonostante un mondo sempre più virtuale, specialmente per i giovani

Sono sincero, per certi versi i videogiochi sono dei concorrenti, però dall'altra parte abbiamo reputato corretto dedicare spazio al nuovo che avanza. Alla fine dal momento in cui le squadre ufficiali si sono attrezzate per avere una squadra virtuale vuol dire che è una tendenza da tenere sott'occhio, soprattutto se è volta a coinvolgere i giovani. Ricordiamoci però che la fisicità, la materialità e la sorpresa del pacchetto di figurine è un qualcosa che rimane immutato. Nessuno sa cosa c'è dentro, ma tutti sperano che tra le figurine ci sia il proprio campione o i calciatori della squadra del cuore. Strappare il pacchetto è un gesto liberatorio, ognuno di noi poi ha un profumo particolare che associa ai pacchetti e alle figurine. Queste componenti creano una esperienza multisensoriale unica, che per forza di cose non si può ritrovare nel mondo digitale. Per non parlare della condivisione: tra amici, parenti ma anche tra sconosciuti. Racconto sempre con piacere di uno scambio che ho visto personalmente tra un bambino di otto anni e un signore di sessanta, con il grande he negoziava con il piccolo per chiudere l'affare! E' un mondo senza distinzioni di alcun tipo, dove tutti sono uguali nella passione per il collezionismo.

Passione da una parte, ma anche grande ricerca delle perfezione a livello industriale. Dalla filiera produttiva ai materiali, tutto 'made in Italy'

Bisogna riconoscere ai fratelli Panini e a tutta l'azienda un'attenzione incredibile. Compatibilmente con le tecnologie dei tempi si è sempre cercato di fare il miglior prodotto possibile, modificando magari tecniche di stampa o alternando i materiali. Spesso guardiamo al passato anche, come qualche anno fa quando abbiamo modificato il formato fisico dell'album e la grandezza delle figurine. E' stata una scelta forte, che all'inizio non ci ha risparmiato forti critiche dai puristi. Però anche lì abbiamo portato avanti la nostra idea senza tradire la nostra storia gloriosa e i nostri collezionisti.

Il Panini Tour ha sempre raccolto grandi consensi e grandi numeri, eventi che purtroppo anche quest'anno non sarà possibile organizzare

Purtroppo siamo fermi, anche se non smettiamo mai di pensare a come creare momenti di scambio e condivisione. Da questo punto di vista i social ci aiutano tanto, quindi sulle piattaforme virtuale ci si ritrova. La magia del Tour però è un'altra cosa, lo so benissimo visto che mi piace partecipare attivamente e capire cosa possiamo migliorare. Mi fa piacere poi la convivialità della condivisione, per questo è stata una tragedia per noi decidere di annullare la serie di eventi. In questo momento facciamo anche fatica ad organizzare i nostri appuntamenti soliti davanti le scuole, proprio perché nel rispetto di tutti l'ultima cosa che vogliamo è creare assembramenti. Ci piacerebbe tanto promettere qualcosa ai nostri collezionisti, la nostra fiducia oggi va agli Europei, dove Panini sarà presente con l'album ufficiale dedicato.

Ascolta qui in basso l'intervista completa