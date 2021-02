tmw radio Baiano: "Inter, con la Viola sarà dura. Il progetto di Commisso va a rilento"

L'ex attaccante Francesco Baiano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento dell'Inter. Ecco le sue parole:

Quanto la situazione societaria dell'Inter può incidere sui calciatori?

"Credo poco. Quando uno va in campo prova a dare il massimo e non pensa ad altro. Quando giochi in una grande cone l'Inter, questi problemi non ti toccano. Tanto sai benissimo che un altro presidente arriverà, e con un grande potenziale. Può incidere in un club minore".

Come arriva l'Inter alla sfida con la Fiorentina?

"Vuole vincere, ma sa che sarà complicata, perché la Fiorentina ha fatto buone partite e si sta ritrovando. Se l'Inter vuole stare attaccata al Milan, è una partita che deve vincere. Assenze? Pesano perché ci sono giocatori importanti come Ribery".

Che ne pensa del momento di Sanchez?

"Non sono d'accordo con Conte, a Firenze devi andare per vincere e deve far giocare Lautaro, il titolare. Forse però ha visto che Lautaro ha bisogno di riposare. Magari può farlo entrare in corsa, ma io, visto che non è una partita semplice, metterei subito Lukaku-Lautaro".

Come reputa il progetto Fiorentina? E quale tecnico vede per la prossima stagione?

"I progetti nel calcio oggi iniziano e domani finiscono. Abbiamo fiducia in Commisso, perché è appena arrivato, ma il progetto va molto a rilento. E poi non si sa chi rimane, chi arriverà come tecnico, se rimarrà Prandelli. Si dovrà ripartire come sempre da zero".