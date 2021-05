tmw radio Bergonzi: "Valeri da 8 in Juve-Milan. Mazzoleni? Il rigore per il Benevento c'era"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato degli episodi dubbi di giornata.

Sull'arbitraggio di Valeri di Juventus-Milan che ne pensa?

"Il gol dell'1-0 del Milan, c'era da capire se il pallone era finito sul braccio del giocatore del Milan ma le immagini non hanno chiarito. Credo che però il pallone sia stato stoppato col petto. Calcio di rigore al Milan era netto, il braccio di Chiellini era larghissimo. Valeri è il più affidabile e il più in forma, gli dò un 8".

E su Benevento-Cagliari e l'arbitraggio di Mazzoleni?

"Era calcio di rigore, punto. Il contrasto l'arbitro lo aveva visto bene, non c'è motivo per cui Mazzoleni faccia cambiare idea all'arbitro. L'arbitro poteva rimanere sulla sua decisione. Per il resto non commento le parole di Vigorito, da cui prendo le distanze. Per me Mazzoleni ha intuito che Viola cercasse il contatto, ma non è così. Con le parole che ho sentito, si aizza la violenza".