tmw radio Borgobello: "Ternana, cammino devastante. Promozione in B meritata"

Approfondimento sulla promozione della Ternana e dei mister De Zerbi e Italiano - Ospiti: Massimo Brambati, Massimo Borgobello (Ex bomber Ternana) - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari

L'ex bomber della Ternana Massimo Borgobello a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della promozione degli umbri in Serie B: "Un cammino devastante. L'ho seguita tanto quest'anno, hanno fatto un campionato straordinario. Grande lavoro di Lucarelli e di tutta la società. Il presidente aveva promesso di riportarla in B e lo ha fatto. Trovo delle similitudini con la mia Ternana. Sono stati anche contestati ma hanno risposto alla grande anche caratterialmente. Spero possano battere ogni record. Hanno sempre giocato molto bene, Falletti gli ha dato quel quid in più, hanno rigenerato Vantaggiato, ma in generale è stato bello vedere un calcio propositivo e di qualità".