A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato dei temi del giorno.

Un pensiero sul futuro di Dybala?

"Per la corsa a Dybala c’è un gran premio in cui l’Inter al momento corre da sola. Parlando del Tottenham, qualora dovesse rimanere Conte non ci sarebbero possibilità per un suo trasferimento. Pesano sulla valutazione del giocatore gli ultimi due anni, caratterizzati da infortuni e da stop continui. In queste situazioni il campo è l’unico giudice appellabile. Dall’annuncio del mancato rinnovo mi aspettavo un’impennata di rendimento da parte del giocatore, che invece non c’è stata. Non credo che rimarrà senza squadra, ma al momento nessuno si strappa i capelli per prendere Dybala, tantomeno alle cifre richieste dall’argentino stesso".

Per quanto riguarda invece la questione Kean?

"Secondo me Kean nel Sassuolo o nel Verona non farebbe il titolare. Ora la Juventus deve capire che cosa fare con un giocatore così. Sostituire Ronaldo era impossibile, ma spendere 38 milioni in maniera migliore lo era. In quell’affare ha vinto esclusivamente Raiola".

Un voto ad Allegri con o senza Coppa Italia?

"Con lo stesso metro di giudizio usato nei casi di Sarri e Pirlo, la Juventus dovrebbe esonerare Allegri. Che vinca la Coppa Italia o no, per me il voto resta sempre 5. Nella storia della Juventus la Coppa Italia non può spostare gli equilibri. Sentire che la squadra ha raggiunto i propri obbiettivi arrivando quarta è incredibile".

Che aggiunge sull'Inter?

"Qualche sera fa sono stato a cena con uno dei migliori direttori sportivi degli anni ‘80, ’90 e 2000 e mi ha riferito che a Bologna lo Scudetto lo ha perso la dirigenza dell'Inter. L’accanimento nei ricorsi dei nerazzurri ha invogliato il Bologna a giocare con il coltello tra i denti".

Milinkovic potrebbe essere un obiettivo del Milan in caso di arrivo della nuova proprietà?

"Milinkovic è un giocatore che quando in condizione fa la differenza. Io non lo vedo in realtà come il primo Milinkovic. A mio avviso ha qualche chilo di troppo. I gol che ha segnato li ha fatti con squadre di seconda fascia. Se dovessi spendere i soldi che girano attorno al suo nome, vorrei avere la certezza che sia in grado di incidere ad alto livello".