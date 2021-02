tmw radio Bucchioni: "Europa League, italiane favorite ma bisogna crederci davvero"

A parlare delle Coppe e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Milan, l'Europa League prima del derby:

"Puoi far vedere ora che contro lo Spezia c'è stato un incidente di percorso, puoi toglierti il peso di quel ko prima del derby. Magari fatichi sì, ma almeno puoi dire che è stato solo un incidente e non un segnale di crisi".

Cosa succede alle italiane in Europa League, che non vincono più?

"Napoli, Milan e Roma possono vincerla la coppa. Hanno un calcio che si adatta all'Europa. Poi bisogna vedere se ci credi davvero a quella coppa. Ci sono tante variabili, ma tecnicamente possono ambire alla vittoria".

Vede le italiane di EL favorite in questo turno?

"Si, ma sulla carta. La ripresa è sempre un rischio. A volte ci sono state delle sorprese, questa coppa è un'incognita ancor di più della Champions. Se tutto va bene, passando sia Roma che Milan e Napoli".

Parma, Torino: ci sono tante squadre importanti in lotta per non retrocedere:

"La Fiorentina è messa meglio, però la situazione è scivolosa. Vedo peggio il Parma, che non riesce a tirarsi fuori. Il Torino qualcosa ha fatto".