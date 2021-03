tmw radio Bucchioni: "La Juve ora rischia grosso. Roma, Fonseca a fine corsa"

Per dire la sua sul turno di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole:

Napoli, vittoria chiave nella corsa Champions:

"Sono deluso da Fonseca. Ho quasi la sensazione che questo allenatore, comunque bravo, studi poco l'avversario. Deve imporre il suo gioco, quando va bene ed è in forma lo fa, ma quando incontra una squadra forte fa fatica ed emergono i limiti. In Italia deve studiare gli altri, mi sembra superficiale".

Fonseca dice di mancanza di coraggio e paura:

"Cosa vuol dire avere coraggio? Fare il braccio di ferro con l'avversario. Ma non sempre puoi fare così. C'è una componente anche tattica e ambientale che cambia di volta in volta. La Roma ha giocato giovedì sera, il Napoli era più fresco. Forse non erano in grado di affrontarlo sia mentalmente che fisicamente questo Napoli. E' stata una partita interpretata male. E' arrivato il momento di tirare una riga. Fonseca è un buon allenatore ma deve migliorare dal punto di vista tattico. La Roma non è cresciuta durante la stagione. Forse ha sentito di essere a fine corsa. La Roma deve cambiare, non può ripresentarsi con un tecnico che al primo ko torna in bilico".

Crede nel ritorno del Napoli?

"Attenti alla Juventus, che rischia di scivolare pericolosamente. Se il Napoli vince lo scontro, sarà fuori".

Pirlo via a fine stagione?

"Lo devi mandar via se hai sotto mano un allenatore vero. Mandare via Allegri? Era finito, aveva litigato con tanti in società. Ora cambi ancora dopo Sarri? Devi avere certezze, lo tieni e lo fai crescere, creandogli il gruppo giusto. Deve cambiare aria anche Paratici".