Per parlare degli argomenti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

Stasera Roma-Manchester, può esserci l'effetto Mourinho?

"Risultato irrecuperabile, non credo che faranno di più dopo la notizia dell'arrivo di Mourinho. Devi segnare 4 gol, è impossibile passare. Purtroppo la Roma deve guardare avanti, e la società ha fatto così. E' vero, negli ultimi anni è sembrato in fase calante, ma credo che aziendalmente questo sia un colpo straordinario. E' benzina dentro una macchina ferma. Ha ridato entusiasmo all'ambiente ma credo anche ai giocatori. E credo faccia bene a tutto il calcio italiano. E' un personaggio che serve, come Ibrahimovic".

Juve-Milan decisiva per il discorso Champions?

"E' una finale. Chi perde, ci rimette e di sicuro va fuori. Se dovesse perdere la Juventus, che sta peggio psicologicamente e fisicamente, non si riprenderebbe più. Il Milan ha più chance, anche se ha un calendario non semplice".