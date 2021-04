tmw radio Colantuono: "Roma, è diventato un peccato difendersi? Sarri l'ideale"

Mister Stefano Colantuono a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Manchester United-Roma, semifinale di andata di Europa League.

Un 6-2 netto. Cosa può dire di questa partita?

"Aveva un tesoretto importante, aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Non dico che doveva vincere, ma ogni tanto ritornare ad essere un po' italiani può servire. Magari abbassarsi un pochino e ripartire, per portare a casa un punteggio che nella partita di ritorno poteva permetterti di provarci. Non dico che si dovesse mettere il pullman davanti alla difesa, ma abbassarsi un poco".

Quante responsabilità dà alla squadra e a Fonseca?

"Visto che non c'erano più cambi e con le energie che venivano sempre meno, si poteva attuare quell'accorgimento. Forse la sconfitta sarebbe stata meno pesante, e potevi giocarti tutto al ritorno. Difendersi è diventato peccato? A livelli di singoli non c'è paragone tra Roma e Manchester, ma proprio per questo vai a giocarti la partita, senza snaturarti, ma durante la partita ci sono gli imprevisti e bisogna essere pronti ad adattarsi".

Si parla sempre di più di Sarri. La convince? Basta solo lui per cambiare?

"Ben venga, ma poi ci vuol anche la squadra. Una rosa che sposi i temi tattici dell'allenatore, perché Sarri ce li ha ben definiti. Ha bisogno anche di tempo poi. Sarebbe una figura ideale, vincente, negli ultimi anni fa fatto bene. La Roma ha ottimi giovani ma la rosa va rinforzata. E poi dipende dall'obiettivo che ti poni".