Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Inter: "Cassano dice che Conte non è un grande allenatore? A me piace per quello che trasmette alla squadra. Con lui la squadra ha fatto passi da gigante. Ma dico anche che se a fine della stagione non vince ha deluso". Mentre su Eriksen e il suo spostamento al ruolo di playmaker ha detto: "Un giocatore dai piedi buoni e che faccia dei lanci in avanti ci vuole. Spero che Conte gli dia fiducia in questa nuova posizione".