De Paola: "Inter, Inzaghi scelta intelligente. Con Allegri Juve da Scudetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: "Quello che sta succedendo all'Inter, al Milan con Donnarumma e alla Juventus, che sceglie un cavallo di ritorno vuol dire che c'è un problema reale nel calcio italiano. Il pericolo non è il calcio degli pseudo-ricchi mail calcio dei super-ricchi, ossia Psg e Manchester City. La scelta di Inzaghi è intelligente e non di Serie B. Fa parte comunque di un ridimensionamento. Non ha il carisma di Conte per imporre i giocatori. Lui aveva problemi con Tare, per una rosa non ampliata, e con Lotito. Juventus? Era scontato che anche se avesse raggiunto questi risultati, sarebbe stata una stagione negativa. Agnelli ed Elkann hanno ragionato per creare un vento nuovo in panchina e in dirigenza, con un ruolo limitato di Nedved. Ma qualche altra sorpresa ci sarà. Per me con Allegri sarà subito una Juventus da Scudetto".