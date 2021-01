tmw radio Di Marzio: "Gattuso? Via dal Napoli solo se non entra in Champions ma non ora"

vedi letture

A commentare le vicende in casa Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Gattuso ce la fa a uscire da questa tempesta?

"Le responsabilità sono di tutti, non solo di Gattuso. Lui ha fatto bene da quando è arrivato, ha messo a posto una squadra ammutinata. Ora con una gara in meno, se dovesse vincere contro la Juventus, può dire ancora qualcosa per il primo posto. A vedere la gara di Verona non ho visto personalità, ma nonostante gli alti e bassi è comunque lì. Ce l'ho poi con la società, che chiama tutti questi altri allenatori. Se Gattuso non raggiunge la Champions, allora si può cambiare. E poi non mi piace questa storia del rinnovo. Non vorrei che non vogliano tenerlo, ma così destabilizzano lo spogliatoio. E non mi sembra corretto nei confronti di un professionista che ha dato e sta dando tanto".

Cosa manca?

"Ci sono giocatori che non sono da Napoli e altri che non trovano posizione o corrono poco, vedi Bakayoko. Fino a Verona aveva la difesa più forte del campionato. Come è possibile che sia andata così allo sbando? Mi chiedo il perché".