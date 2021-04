tmw radio Di Napoli: "Napoli in salute. Atalanta, nulla è deciso contro la Roma"

Ospiti: Luca Capriotti: "Confronto Inzaghi - Gattuso. Dzeko top giocatore" - Massimo Brambati: "Napoli - Lazio in Champions e Fonseca spero vinca la coppa" - Arturo Di Napoli: "In Champions il Napoli. Zapata da top club" - Marco Evangelisti: "Malinovskyj gran bel giocatore" - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex bomber Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della giornata di Serie A.

Napoli-Lazio, un match decisivo per la zona Champions?

"E' una partita complicata per entrambe. Sbagliare oggi vorrebbe dire complicarsi la vita. In questo momento il Napoli, rispetto alla Lazio, ha il vantaggio di giocare in casa".

Tra Napoli e Lazio chi vede meglio?

"Il Napoli ha qualcosa in più, è in salute. Certo che anche la Lazio è tornata in corsa e l'entusiasmo è forte, poi hanno poco da rischiare. Punto sul Napoli però perché ha fatto grandi cose nelle ultime partite".

E diventa chiave anche Roma-Atalanta:

"Segnerà un equilibrio diverso. Se l'Atalanta dovesse vincere, tutto diventerebbe più complicato per queste squadre".

Roma-Atalanta, le motivazioni faranno la differenza?

"La Roma è comunque una grande squadra, sono un estimatore di Fonseca. Certo, le motivazioni faranno la differenza ma l'orgoglio di un calciatore deve venire fuori. la Roma penserà più all'EL, perché ha più possibilità, ma non la vedo una partita scontata comunque".