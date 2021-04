tmw radio Garzya: "Roma, ora ti giochi la stagione. Anche lo United ha paura"

L'ex calciatore Luigi Garzya ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della Roma e della semifinale d'andata di EL contro il Manchester United: "Sappiamo tutti che è una gara difficilissima, ma lo era anche quella con l'Ajax. Però con l'Ajax si sono comportanti egregiamente e ora in semifinale può succedere di tutto. Giochi comunque in stadi vuoti, mi auguro che la Roma possa fare la sua partita. I giocatori sanno l'importanza della partita, cosa si stanno giocando. La Roma si sta giocando una stagione, per entrare in Champions puoi solo vincere la Coppa. E' giusto che ora se la giochi alla pari. Sono convinto che anche il Manchester abbia paura della Roma. Se sta bene, può far male a tutti. L'importante è che sia sempre concentrata, perché lo United se gli concedi qualcosa ti fa male".