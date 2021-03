tmw radio Giannichedda: "Milan, punta su Zapata. Alla Juventus manca una guida"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda. Ecco le sue parole:

Un parere su Pioli?

"E' la squadra il Milan tra le più penalizzate dal Covid ma è sempre lì. Nonostante i problemi Pioli ha dato una quadratura alla squadra. Si vede la sua mano sulla squadra. Prolungare il contratto? Credo sia pienamente in sintonia con la società. Se la situazione è questa è giusto andare avanti".

Non dovesse rinnovare Ibra?

"Se dovesse andare via punterei tutto su Zapata. E' un giocatore fisico, ancora giovane e che può dare tanto".

Fa bene il Milan a credere allo Scudetto?

"Con la vittoria di oggi si è tranquillizzato, ma vedo favorita l'Inter comunque".

Juventus, fallimento Pirlo?

"E' troppo facile. La Juventus lo ha scelto e per ora non è stata giusta. Ma il problema è vedere che i giocatori non giocano insieme, manca identità. Bisogna giocare da squadra. Sembra quasi un'autogestione e non è giusto nei confronti della Juve. Manca una guida".

Lazio, successo importante contro l'Udinese:

"E' stata una vittoria pesantissima, contro una squadra in forma. Queste sono le vittorie che portano entusiasmo. E' fondamentale e così può lottare per il quarto posto".