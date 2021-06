tmw radio Longhi: "Inghilterra, calendario favorevole. Ucraina la sorpresa. Napoli da top-3"

vedi letture

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Inghilterra che batte la Germania. E' diventata grande?

"Dopo 55 anni ce l'ha fatta. Stavolta hanno vinto loro, grazie a Sterling e finalmente Kane. Ha una potenzialità: non gioca bene, però ha una difesa che regge, è l'unica finora a non aver subito gol, e ha in Sterling una freccia inarrestabile. Non si può dire che è diventata grande, ma ha il vantaggio di aver eliminato la Germania e un calendario favorevole".

Passa anche l'Ucraina di Shevchenko. Può essere la sorpresa?

"E' già sorprendente, nella fase a giorni aveva fatto male, battendo soltanto la Macedonia. Era già con le valigie, ma sono riusciti a vincere contro la Svezia dopo un'interminabile sfida. Già quello che ha fatto finora è qualcosa di sorprendente".

Quale la squadra che finora ha espresso il miglior calcio? E quale le individualità migliori?

"Italia e Belgio. Noi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto più degli altri, lo dicono tanti osservatori esterni. Guardando le altre, Inghilterra e Belgio si assomigliano per una difesa importante e ottime potenzialità in avanti, Lukaku e Sterling. La Danimarca è un'altra sorpresa, così come la Svizzera".

Immobile, attaccante molto criticato: come mai?

"L'Italia gioca un calcio molto palleggiato, dove il centravanti è lo spazio. Immobile è un giocatore che fa gol, scatto bruciante, viene criticato perché è il meno tecnico. E salta all'occhio. Ma è stato anche Scarpa d'Oro".

Contro Lukaku, quale coppia difensiva è più adatta a contrastarlo?

"Se c'è Chiellini, gioca Bonucci. Acerbi o Bastoni sono mancini e andrebbero a occupare la zona di Chiellini. Io credo che giocherà Chiellini. Sarà una bella sfida contro l'attaccante. Sembra un inarrestabile bisonte, come Nordahl. Servirà reggere il confronto fisico con lui".

Antognoni e Oriali: che futuro sarà per loro?

"Il primo deciderà a breve se rimanere alla Fiorentina, il secondo si sa che non verrà confermato come team manager dell'Inter e nonostante abbia voglia di rimanere e ha un anno di contratto. E' colpevole di aver dato ragione a Conte, ma la questione è economica. Molto probabilmente andrà via, ma entrerà Riccardo Ferri. Tutto molto strano".

Napoli, oggi torna a parlare ADL. Si può pensare a qualcosa d'importante?

"Il mercato lo scopriremo strada facendo. Se non ci fossero stati tutti i problemi di infortuni e Covid, lo scorso anno avrebbe centrato la zona Champions tranquillamente. Se verrà fatto un mercato come vuole il tecnico, magari cedendo solo Ruiz, rimanendo quella struttura può ambire alle prime tre posizioni. Vedremo che faranno Atalanta, Milan e Inter".