A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Spagna, 0-0 deludente all'esordio. Cosa è mancato?

"E' mancato il gol, perché il giudizio è sempre condizionato da questo. In Spagna in realtà ci sono stati elogi per il possesso palla. Mi è parso di assistere a un film già visto. Somigliava a Italia-Svezia del 2017, stesso risultato e tanti fischi. Tanti i gol sbagliati, gli spagnoli hanno sbattuto addosso ai difensori svedesi. Credo però che nelle prossime partite potrà andare meglio".

Ko per la Polonia, Europei a rischio?

"E' ultima in classifica, la prossima la gioca proprio contro la Spagna. Devono subito rimediare alla partenza falsa molto condizionante. Se vediamo la storia di Lewandowski, ha segnato un gol ogni due partite in Nazionale, al Bayern quasi un gol a partita. Questo la dice lunga su un giocatore che ha il compito di finalizzare la manovra. Ha bisogno del collettivo, anche se è un grande calciatore".

Che doppietta di Schick. Ci sono rimpianti italiani?

"E' fuor di dubbio. Alla Sampdoria incantava, la Roma riuscì a portarlo a casa, stilisticamente è perfetto, è giovane, alto ma non è riuscito a far vedere le stesse cose di Genova. Si è persa la Roma ma anche il ragazzo, che aveva colpi da campione. E poi è mancata continuità. E' molto bello il primo gol, quando è andato in elevazione tra due giocatori e ha mirato l'angolo. Vuol dire che hai una forza fisica notevole".

Francia-Germania, c'è una favorita?

"Leggermente avanti la Francia campione del mondo, ma sono due grandi squadre divise da una rivalità molto forte. Da una parte Loew, che vuole fare l'ultimo giro di valzer, mentre Deschamps, se dovesse vincere, sarebbe l'unico ad aver vinto Europei e Mondiali anche da giocatore. E' come Psg-Bayern di Champions questa sfida, vedremo chi avrà la meglio".

Ronaldo dice che pensa solo all'Europeo. Che ne dice?

"Fino a metà di luglio non sapremo nulla di cosa potrà accadere tra Ronaldo e la Juventus. Lui dice che pensa solo all'Europeo, ma il futuro rimane un dubbio. In base alle proposte, si deciderà, ma credo che sia più probabile che rimanga. Non è un affare normale il suo, è come se si dovesse vendere un'industria".

Tonali, il Milan ha tempo fino a domani per riscattarlo. Cosa accadrà?

"Tutto ruota attorno a 5 milioni. Dopo che si è investito sul ragazzo, il cui futuro deve essere per forza radioso, rinunciare per un'inezia mi sembra sbagliato. E' diverso dal caso Calhanoglu, il Milan deve essere disponibile a un piccolo sforzo per non perdere il ragazzo, che può avere un futuro anche per la Nazionale".

Buffon, ritorno a Parma?

"Può avere una logica, ma non è sportiva. Nonostante l'età ha dimostrato di non essere inferiore a Szczęsny, forse merita di chiudere lontano dall'anonimato della Serie B. Doveva andare dove poteva far vedere ancora le sue capacità".