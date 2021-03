tmw radio M.Paganin: "Atalanta, ko col Real utile per crescere. Servirà anche al Gasp"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex difensore Massimo Paganin per parlare di Atalanta e non solo.

Atalanta, anche le scelte di Gasperini sono finite nel mirino dopo il ko di Madrid:

"Anche a Gasp servono certe partite per crescere. Ieri c'erano tanti campioni in campo. C'è un limite oltre il quale l'Atalanta farà fatica ad andare. Però dobbiamo riconoscere quanto sia cresciuto, anche per merito del tecnico. E' stata una crescita esponenziale, ci si aspettava che potesse stupire ancora ma in casa il Real sappiamo che ruolino di marcia ha. Sicuramente ci sarà ulteriore lavoro da fare ma Gasperini è in grado di mettersi in discussione per crescere ancora".

Lazio massacrata mediaticamente dopo il ko dell'andata col Bayern Monaco. E' giusto?

"E' un percorso di crescita, è importante superare partite con squadre di livello superiore. Sono partite però che ti fanno crescere, ti fanno capire i tuoi limiti. Devi solo imparare. Poi prendere 4 gol sembra che sia stato un disastro. Gli errori si commettono quando i giocatori vengono portati al limite. In situazioni normali non ci sono. Devi giocare a viso aperto, giocando la partita e non arroccandoti in difesa".