tmw radio Orlando: "Milan, con questa rosa puoi lottare fino alla fine con l'Inter"

L'ex calciatore Massimo Orlando a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Milan. Ecco le sue parole:

Dove può arrivare questo Milan con i nuovi acquisti?

"E' stato fatto quello che andava fatto. Il Milan aveva qualche lacuna in rosa, numericamente e qualitativamente. Sono stati bravi a gestire le emergenze, anche con risultati insperati, segno che la squadra c'è. La rosa andava rinforzata, ora con questi tre acquisti siamo lì con l'Inter. Se la giocheranno loro fino in fondo, perché la Juve la vedo zoppicante".

Come dovrà essere gestito Mandzukic?

"La gestione di giocatori importanti è difficile per ogni tecnico. Il Milan non ha particolare giocatori che possono metterti in difficoltà se non giocano. Di sicuro sa che avrà delle chance e non darà fastidio. Di sicuro Pioli non cambia il modulo per il croato, ma in qualche occasione potrà giocare insieme a Ibra".