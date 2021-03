tmw radio Petruzzi: "Roma, occhio allo Shakhtar. Veretout, l'assenza si farà sentire"

vedi letture

L'ex difensore Fabio Petruzzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'impegno in Europa League della Roma.

Stasera torna Smalling dal primo minuto. E' mancato molto a Fonseca:

"E' un ritorno importante, un po' di delusione c'era stata, stentavamo a riconoscerlo ma è un giocatore troppo bravo ed esperto. E in questo momento serve alla Roma un uomo guida. Speriamo stia bene, perché è stato falcidiato dagli infortuni"-

E' una Roma più sicura?

"Sì, ha trovato maggior convinzione. Nelle sfide dove deve fare il cambio di passo purtroppo ha sempre fallito. Oggi è un test importante, contro una squadra che conosciamo da anni tra Champions ed Europa League. Non sarà facile batterlo. Ci vorrà la Roma migliore, attenta e organizzata. Col Genoa non m'è piaciuta ma mi è piaciuta invece la voglia comunque di portare a casa la partita".

Mkhitaryan come falso nueve: che ne pensa?

"Mayoral ha giocato tanto e non è ora in grandissima condizione. E' una soluzione che mi piace, è un giocatore universale e quando ha giocato lì in qualche partita ha fatto grandi prestazioni. Non dà un punto di riferimento, sa fare gol".

Un giudizio su Kumbulla?

"E' un giovane interessante, ha fatto bene lo scorso anno a Verona, a Roma è stato un salto importante e sta avendo qualche problema, ma ne sentiremo parlare i prossimi anni. Deve ancora migliorare ma è un giocatore molto importante".

L'assenza di Veretout può condizionare la Roma alla lunga?

"Perde tanto, è un centrocampista che non hai in rosa. Fa bene la fase difensiva, offensiva, è un trascinatore, ti fa anche gol. Fa davvero tutto. Mancherà tanto alla Roma, Diawara non è la stessa cosa".