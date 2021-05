tmw radio Pistocchi: "Altro che finito. Mourinho farà bene con questa Roma"

vedi letture

A parlare di Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Maurizio Pistocchi.

Fonseca, è mancato più l'allenatore o la squadra?

"Fino a inizio anno i numeri erano buoni, poi ci sono stati infortuni di giocatori importanti, assenze pesanti e uno scollamento tra allenatore e gruppo. Non avevo mai creduto a tutte le notizie uscite su presunte liti. Un gruppo che è in lotta per diversi traguardi è difficile che si spacchi clamorosamente. Io credo che sia dovuto tutto alle assenze. Mi piace come allenatore e persona, forse anche troppo perbene per il calcio italiano. Il fatto che lo sostituisca un altro portoghese ma profondamente diverso fa capire che c'è una nuova linea".

Che ne pensa dell'arrivo di Mourinho alla Roma?

"So che c'è dietro Mendes, che ha tanti giocatori di talento, la Roma è una buona squadra, sono ottimista per Mourinho quindi. Non è un allenatore del passato. Ti dà grandi motivazioni, lavora molto sulla fase difensiva".

Serie A deficitario visto il ritorno di giocatori e allenatori non più al top?

"E' deficitaria la Serie A perché ci sono dei dirigenti poco bravi. Se i club importanti hanno accumulato milioni di euro di debito senza vincere niente è per colpa loro. Io credo che la scelta di Mourinho sia importante. La sua idea di calcio non è innovativa ma conservativa, è un Trapattoni moderno, molto bravo dal punto di vista motivazionale. E se hai i giocatori giusti, la scelta paga. Credo che Mendes porterà giovani dal mercato interessanti, e poi la Roma dal punto di vista tecnico è buona. Quello che lascia a desiderare è la capacità di gestire i momenti. La tifoseria dovrà essere brava a capire che c'è la possibilità nel rivedere una Roma vincente e non protestare alle prime difficoltà".