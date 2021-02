tmw radio Pizzi: "Inter, andare in testa a una settimana dal derby sarebbe il top"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, nuovo appuntamento con Fan Rating, app collegata al format "La Casa del Tifoso". Una iniziativa che permette di fare le pagelle dei calciatori della propria squadra e non solo dopo le partite della Serie A partecipando a dei contest con premi in palio (buoni Amazon). Ospite della serata l'ex calciatore Fausto Pizzi.

Come vivono il pre-partita di Inter-Lazio i tifosi nerazzurri?

"Con ansia. E' chiaro che stasera l'Inter ha una grandissima occasione. Portarsi in testa a una settimana dal derby sarebbe il modo migliore per prepararlo. La Lazio viene da 6 vittorie consecutive, è una squadra tra le migliori del campionato. Ha una rosa non ampia ma un 11 molto forte e di qualità".

Tra Milinkovic-Savic e Barella chi sceglierebbe?

"Difficile. Sono due giocatori straordinari. Se dovessi basarmi solo su quest'anno dico Barella. E' stato molto più continuo e determinante, ma Milinkovic ha grande qualità".

Altra sfida sarà tra Lazzari e Hakimi, tra i migliori esterni della Serie A:

"Hakimi, di sicuro. Lazzari è interessante ma Hakimi è più determinante in fase realizzativa".

E nello scontro Lukaku-Immobile chi sceglie?

"Altra bella sfida. Immobile ha una media incredibile, non è ancora ai livelli dello scorso anno mentre il Lukaku di adesso è il migliore in carriera".

Come vede la Juventus?

"Visto che a breve riprenderà la Champions, avrei cercato di avvicinarmi il più possibile alla vetta, perché poi rischia di avere serate come quelle di Napoli anche in futuro. Potrebbe aver perso ieri il treno definitivo".