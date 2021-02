tmw radio Pupi Avati ai tifosi della Lazio: "Chiedo scusa per quella frase nel mio libro"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il regista Pupi Avati è voluto intervenire per risolvere una bufera social scoppiata nelle scorse ore. Nell'occhio del ciclone infatti è finito l’ultimo libro del Maestro (uscito lo scorso 25 settembre), ‘"L’archivio del Diavolo", in cui uno dei personaggi, tale Furio Momenté, viene etichettato come un “laziale di me…”. "Mi ha telefonato mio figlio da Londra per dirmi questa cosa - ha detto il regista in diretta -. Sono state tratte due battute dal romanzo ambientate in un contesto romano. Per renderlo più credibile ho immaginato i due vigilantes come dei tifosi e quindi questi insulti, che sono ricorrenti nella Capitale, rendono verosimile la situazione. Sto inviando una lettera al presidente Lotito proprio per spiegare la situazione. Non volevo ferire nessuno. I miei figli tifano da sempre la Lazio e sono grande estimatore di Simone Inzaghi".