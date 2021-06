tmw radio Sconcerti: "La Lazio è a misura di Sarri. Nazionale? Stupito dalle polemiche"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Incontro Lotito-Sarri. Cosa servirà per convincere il tecnico per venire alla Lazio?

"E' un toscano, ci sta che stia attento anche al denaro. Ma credo che sia al 50% questo e al 50% un problema tecnico. Io sono abbastanza convinto che andrà in porto. Se parliamo di puro schema, questa squadra va ritoccata poco. A me sembra più che il primo problema sia più del regista. Non mi meraviglierei che magari adattasse Luis Alberto. Leiva è un regista classico, che tenga il pallone più del previsto, mentre Sarri ne cerca uno più veloce. Credo che la Lazio sia a misura di Sarri".

Nazionale, Mancini ancora con qualche dubbio:

"Sensi è guarito, Verratti no. Sono stupito di queste polemiche. Ci sono 26 giocatori per giocare da tre a sette partite".

Raspadori, Berardi, Locatelli: merito del loro talento e di De Zerbi o della pochezza del calcio italiano?

"Certamente abbiamo poca scelta, ma anche merito del club. Raspadori è l'unico giocatore che sa prendere palla e restituirla in area di rigore, mentre Immobile e Belotti concludono. Mancini sceglie in base alle necessità, non per i risultati che ha ottenuto. Politano stava bene al posto di Bernardeschi, ma ognuno fa come si sente, Mancini è il responsabile ed è giusto che faccia quello che si sente".

Pirlo potrebbe andare in Premier:

"Glielo auguro, per me è un buon tecnico".